Судьям увеличат оклады на 107%

В 2012 году средняя заработная плата украинских судей вырастет на 106,7% - с 6 тыс. 577 грн. (в 2011 г.) до 13 тыс. 592,5 грн., тогда как заработная плата других работников суда увеличится лишь на 9,4% - с 2 тыс. 287 грн. (в 2011 г.) до 2 тыс. 501,5 грн., сообщил начальник управления планово-финансовой деятельности и социального обеспечения Государственной судебной администрации Украины Зеновий ХОЛОДНЮК на заседании коллегии администрации.

Кроме того, по его словам, в 2012 году вдвое увеличивается зарплата председателей судов - с 7 тыс. 830 грн. до 15 тыс. 721,9 грн., заместителей председателей судов - с 7тыс. 190 грн. до 14 тыс. 293,9 грн.

Согласно представленной динамике средней зарплаты работников аппаратов судов, зарплата работников некоторых судов в 2012 году будет ниже, чем в 2011 году. В частности, средняя зарплата работников апелляционных хозяйственных судов уменьшиться с 3 тыс. 461 грн. до 2 тыс. 810 грн.

Зарплата работников других судебных инстанций в 2012 году увеличиться незначительно: в апелляционных админсудах - на 13 грн., в хозяйственных судах - на 36 грн., в местных судах - на 261 грн, в административных судах - на 348 грн.

Кроме того, ХОЛОДНЮК сообщил, что среднедневные поступления судебного сбора в Украине вдвое ниже от запланированного и составляют около 3,6 млн. грн. против запланированных 7,3 млн. грн.