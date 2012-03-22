Зэк пытался бежать из колонии

В Крыму задержан осужденный, который пытался совершить побег из колонии. Инцидент произошел в четверг утром, сообщила пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.

«Сегодня около 7 часов 45 минут из Керченской исправительной колонии №126 пытался совершили побег из-под стражи один из осужденных. Благодаря умелым действиям личного состава дежурной стражи он был задержан”, - сообщили в ГПтСУ.

По данному факту проводится служебная проверка.