Зэк пытался бежать из колонии
18:01, 22 марта 2012Крым
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Проводится служебная проверка
В Крыму задержан осужденный, который пытался совершить побег из колонии. Инцидент произошел в четверг утром, сообщила пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.
«Сегодня около 7 часов 45 минут из Керченской исправительной колонии №126 пытался совершили побег из-под стражи один из осужденных. Благодаря умелым действиям личного состава дежурной стражи он был задержан”, - сообщили в ГПтСУ.
По данному факту проводится служебная проверка.
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