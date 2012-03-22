Саммит стран Центральной Европы пройдет в мае в Крыму

18-й саммит глав государств Центральной Европы намечен на 11-12 мая в Ялте, сообщил начальник Главного управления внешних связей и межрегионального сотрудничества Совета министров Крыма Игорь ПРИМЫШЕВ.

Предыдущий саммит проходил в мае 2011 года в столице Польши Варшаве.

С инициативой проведения такого мероприятия в Крыму выступил президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, сообщила пресс-служба крымского правительства.

"Это очень важное мероприятие для Украины в целом и Крыма, в частности. Мы понимаем, что в преддверии курортного сезона и Евро-2012 у нас есть прекрасная возможность заявить о себе на весь Евросоюз, на всю Европу", - сказал ПРИМЫШЕВ.

В связи с завершением переговорного процесса относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС предстоящий саммит планируется посвятить европейской интеграции.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 20 высокопоставленных должностных лиц. От имени ЯНУКОВИЧА официальные приглашения направлены в адрес государств Центральной и Восточной Европы, руководства европейских институтов, в частности, президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ и президента Европейского Совета Германа ван РОМПЕЯ.

В марте Кабинет министров Украины создал оргкомитет по подготовке и проведению саммита.