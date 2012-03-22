Погода в Украине на пятницу

В пятницу, 23 марта, в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях и на севере Левобережья небольшой дождь, ночью и утром местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, сообщил Укргидрометцентр.

Температура ночью - 1-6° тепла, днем - 11-16°, на Закарпатье - до 19° тепла; в восточных областях ночью - от 2° тепла до 3° мороза, днем - 6-11° тепла; в Карпатах ночью - 0-3° мороза, днем - 3-8° тепла.

В Киевской области ночью - 1-6° тепла, днем - 11-16°.

В Киеве температура ночью - 4-6° тепла, днем - 13-15°.