Школьникам обещают скидки на спектакли

Совет министров Крыма подписал меморандумы о взаимопонимании с историко-культурными заповедниками, музейными учреждениями и театрами, которые находятся в сфере управления Министерства культуры республики, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Театры взяли на себя обязательства обеспечить льготное посещение спектаклей для организованных групп крымских школьников на учебный год в специально установленные дни, а также скидки на билеты для студентов. Кроме того, в последний четверг каждого месяца льготники смогут получать бесплатные пропуски на театральные мероприятия при наличии свободных мест.

Совмин обязуется содействовать сохранению и развитию сети учреждений культуры, содействовать совершенствованию материально-технической базы театральных учреждений, а также осуществлять мероприятия по охране памятников истории и культуры.

«Необходимо возрождать нравственные ценности, чтобы у крымчан, особенно молодых людей, были ориентиры. Эту задачу считаю общей для власти и представителей музейных и культурных учреждений», - заявил председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ.

Меморандумы с музеями и заповедниками подписаны в рамках реализации акции «Зеленый коридор» и проекта «Память жива», посвященного празднованию 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Учреждения, за которыми закреплены воинские захоронения и братские могилы, обязуются привести их в надлежащий вид, а музеи - обеспечить группам крымских школьников в текущем учебном году бесплатное посещение в специально установленные дни.

Фото Совмина