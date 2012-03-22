ОГИС Крыма возглавил Ященко
17:25, 22 марта 2012Крым
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Приказ подписал министр юстиции
Государственную исполнительную службу Автономной республики Крым возглавил Александр ЯЩЕНКО. Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, сообщила пресс-служба Минюста.
По данным пресс-службы, 32-летний ЯЩЕНКО работал в системе Госисполнительной службы с 2000 года. Прошел путь от государственного исполнителя до начальника отдела принудительного исполнения решений областного управления государственной исполнительной службы.
Госисполнительная служба входит в систему органов юстиции, контролируется и координируется через министра юстиции.
Государственная исполнительная служба осуществляет выполнение решений судов, третейских судов и других органов.
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