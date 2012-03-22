ОГИС Крыма возглавил Ященко

Государственную исполнительную службу Автономной республики Крым возглавил Александр ЯЩЕНКО. Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, сообщила пресс-служба Минюста.

По данным пресс-службы, 32-летний ЯЩЕНКО работал в системе Госисполнительной службы с 2000 года. Прошел путь от государственного исполнителя до начальника отдела принудительного исполнения решений областного управления государственной исполнительной службы.

Госисполнительная служба входит в систему органов юстиции, контролируется и координируется через министра юстиции.

Государственная исполнительная служба осуществляет выполнение решений судов, третейских судов и других органов.