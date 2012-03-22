Экс-главу управления Рескомнаца повязали из-за мошенничества

Сотрудники милиции задержали бывшего начальника управления Республиканского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Юрия БАЗАРБАЕВА по подозрению в мошенническом завладении 200 тыс. грн. в 2009-2010 годах, сообщила пресс-служба ГУ МВД в Крыму.

БАЗАРБАЕВУ инкриминируют «мошенничество в особо крупных размерах» - ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

«Работая в комитете, он завладел денежными средствами ряда граждан на общую сумму более 200 тысяч гривен для решения вопроса о получении жилья, которое строится по программе обустройства и социально-культурного развития депортированных», - говорится в пресс-релизе.

БАЗАРБАЕВ сейчас занимает должность замначальника крымского предприятия «Аварийно-спасательная служба на водных объектах».