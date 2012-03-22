Внутренние войска отмечают 20-летие (фото)
Крымчане - среди лучших в стране
Внутренние войска Министерства внутренних дел Украины отмечают 20-летие со дня образования.
«20 лет - это большой путь. Крымское подразделение всегда было одним из ведущих. На вас возложена важная задача по охране общественного порядка и обеспечению спокойствия в регионе», ‑ сказал председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ в ходе торжеств.
МОГИЛЕВ посетил выставку, на которой представлены образцы вооружения, спецсредства, экипировка военнослужащих.
Глава правительства республики отметил высокий уровень подготовки военнослужащих крымского подразделения и вручил им знаки отличия Совмина, а командиру подразделения управления Крымского командования ВВ, получившему звание майора, - погоны, сообщила пресс-служба правительства республики.
Фото Совмина