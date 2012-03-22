70-летие обороны Керчи и Севастополя отметят на госуровне

В Украине на государственном уровне будут отмечаться 70-летия героической обороны Керчи и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в 1942 году.

За принятие решения проголосовали 368 депутатов Верховной Рады из 412 зарегистрированных в сессионном зале.

Правительству рекомендовано создать организационный комитет, разработать и утвердить план мероприятий.