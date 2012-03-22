70-летие обороны Керчи и Севастополя отметят на госуровне
16:00, 22 марта 2012Крым
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В Украине на государственном уровне будут отмечаться 70-летия героической обороны Керчи и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в 1942 году.
За принятие решения проголосовали 368 депутатов Верховной Рады из 412 зарегистрированных в сессионном зале.
Правительству рекомендовано создать организационный комитет, разработать и утвердить план мероприятий.
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