Сайт правительства Крыма "заговорил" по-украински
16:00, 22 марта 2012Крым
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Официальный сайт Совета министров Автономной республики Крым сегодня запускает украиноязычную версию веб-ресурса, сообщила пресс-служба крымского правительства.
"Предлагаем вам использовать в своей работе данную версию, ознакомиться с которой можно с помощью ссылки "Українська версія" или пройдя по адресу http://www.ark.gov.ua/ua", - обратилась пресс-служба к журналистам.
Раньше портал Совмина "говорил" только на русском языке.
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