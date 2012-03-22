Сайт правительства Крыма "заговорил" по-украински

Официальный сайт Совета министров Автономной республики Крым сегодня запускает украиноязычную версию веб-ресурса, сообщила пресс-служба крымского правительства.

"Предлагаем вам использовать в своей работе данную версию, ознакомиться с которой можно с помощью ссылки "Українська версія" или пройдя по адресу http://www.ark.gov.ua/ua", - обратилась пресс-служба к журналистам.

Раньше портал Совмина "говорил" только на русском языке.