Курение "за компанию" так же пагубно для мозга, как и постоянное

Курение ускоряет процессы дегенерации мозга даже у тех, кто курит только по выходным, «за компанию», выяснили британские ученые.

Неважно, курите вы каждый день или только по выходным, излагает Time выводы ученых из Нортумбрийского университета (Великобритания), опубликованные в издании Open Addiction. «Во всяком случае, ваша память страдает в одинаковой мере», — поясняет журналистка Александра Сифферлин.

В эксперименте участвовали 84 студента, которых разделили на 3 группы. Первая группа выкуривала около 20 сигарет один-два раза в неделю, обычно по выходным. Испытуемые из второй группы выкуривали 10-15 сигарет в день. Члены третьей группы вообще не курили.

Все участники должны были выполнить задание на запоминание. Оказалось, что курильщики справились с заданием намного хуже, чем некурящие. Более того, результаты первой группы курильщиков принципиально не отличались от результатов второй.

Курение ускоряет процессы дегенерации мозга даже у тех, кто курит только по выходным, заключил Том Хеффернен из Нортумбрийского университета.

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