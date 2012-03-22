Двое мужчин пропали в Азовском море в Крыму
10:11, 22 марта 2012Крым
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МЧС прочесало уже 25 километров
Двое мужчин пропали в Азовском море на востоке Крыма. Их ищут уже второй день, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
В среду утром спасателям поступило сообщение из милиции. "Из лодочного кооператива "Кварц" в ночь на 20 марта в районе села Курортное, вероятно, вышли в море и не вернулись двое мужчин", - говорится в пресс-релизе.
За день поисковая группа прочесала 25 километров.
Поиски пропавших продолжили в четверг.
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