Школьники идут на каникулы
10:02, 22 марта 2012Крым
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Но сначала уберут за собой
Весенние каникулы начнутся в школах Симферополя с 26 марта, сообщил пресс-центр городского совета.
В то же время, в 4 школах города (№18, 24, 8, 33), где обучение проводится по модульной системе, каникулы проходят по иному графику.
23 марта во всех школах города состоятся субботники, ученики приведут в порядок прилегающую к учебным заведениям территорию.
В рамках подготовки ко Дню освобождения Симферополя, ребята из 10, 29 и 23 школы будут задействованы в уборке военных мемориалов.
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