Школьники идут на каникулы

Весенние каникулы начнутся в школах Симферополя с 26 марта, сообщил пресс-центр городского совета.

В то же время, в 4 школах города (№18, 24, 8, 33), где обучение проводится по модульной системе, каникулы проходят по иному графику.

23 марта во всех школах города состоятся субботники, ученики приведут в порядок прилегающую к учебным заведениям территорию.

В рамках подготовки ко Дню освобождения Симферополя, ребята из 10, 29 и 23 школы будут задействованы в уборке военных мемориалов.