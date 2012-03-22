Дедуля на тракторе влетел в легковушку в Крыму

Трактор, принадлежащий предприятию «Крымтеплокоммунэнерго», опрокинулся на бок после столкновения с легковым автомобилем в Евпатории. Водитель получил сотрясение мозга и ушибы головы, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Авария произошла 21 марта.

73-летний житель Евпатории, двигаясь на тракторе в крайнем правом ряду, решил повернуть налево, не убедившись в отсутствии машин.

«В результате такой неосмотрительности произошло столкновение с "Опелем", который ехал в попутном направлении в крайнем левом ряду. Трактор опрокинулся», - сообщили в ГАИ.