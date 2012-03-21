Украина переходит на летнее время

В Украине 25 марта в три часа ночи по киевскому времени вводится «летнее» время, стрелку часов нужно перевести на один час вперед.

Введение «летнего» времени предусмотрено постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира.