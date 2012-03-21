Украина выбрала ТОП-10 блюд к Евро-2012

Украинцы выбрали 10 самых любимых блюд национальной кухни, которые войдут в меню для гостей Евро-2012 в ресторанах городов-хозяев, сообщил информационный центр «Украина 2012».

В «национальное меню» вошли: украинский борщ, запорожский капустняк, сало с чесноком, холодец, деруны традиционные, домашняя колбаса, налистники с творогом, запеченый поросенок с гречневой кашей, вареники с капустой и грибами, пирог с яблоками.

Эти блюда войдут в перечень блюд в ресторанах-партнерах конкурса.

Конкурс, который проводится с целью популяризации украинской культуры среди гостей Евро-2012, стартовал 15 февраля. На протяжении месяца участники направляли рецепты блюд, которые считают традиционными для украинской национальной кухни. Из них жюри конкурса, в которое вошли рестораторы, этнографы, историки, шеф-повары, определили десятку самых вкусных из национального меню.