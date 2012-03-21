Янукович соберет совет церквей летом в Крыму

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил провести следующую встречу с представителями Всеукраинского совета церквей летом в Крыму.

Завершая сегодняшнюю встречу, ЯНУКОВИЧ предложил несколько дат для следующей. Сначала он сказал, что можно было бы встретиться в сентябре-октябре, а затем вспомнил о выборах и предложил провести встречу раньше, в августе. «Где-то в числах пятнадцатых», - сказал президент.

Также он считает, что встречу можно было бы провести не в Киеве, а, например, в Крыму. «Почему я говорю о Крыме? Потому что большинство людей где-то к числу 20 (августа) отдыхают в Крыму, и я лично», - сказал ЯНУКОВИЧ.