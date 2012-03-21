Крым поделился с Киевом серебряной посудой (фото)

Золотые монеты, серебряную посуду и фотоаппарат получили три музея в Киеве от крымской таможни. Ценности задержали в 2011 году в аэропорте Симферополе и на паромной переправе в Керчи при попытке их незаконного перемещения через границу. Предметы конфисковали по решению судов, сообщила пресс-служба таможни.

«Главным хранителям Национального музея истории Украины, Музея исторических ценностей и Государственного политехнического музея передали 18 предметов, относящихся к разным историческим периодам: 15 золотых монет XIX-XX века из Франции и Швейцарии, серебряные сахарницу и молочник английской работы начала XX века, фотоаппарат советского производства середины прошлого века», - говорится в пресс-релизе.

Фото таможни