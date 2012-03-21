Туристам в Крыму придется есть турецкие абрикосы и персики

Почки плодовых деревьев и винограда вымерзли от 60 до 90% из-за аномальных холодов в конце января - начале февраля в Крыму, сообщил министр аграрной политики и продовольствия региона Валерий КРАВЕЦ.

Как известно, косточковые выдерживают минус 22-23 градуса, яблони - до минус 30.

"В Крыму было 25-27 градусов мороза, а ночью в некоторых районах температура опускалась до минус 38. Морозы сопровождалось сильными порывами ветра. На территории 12,7 тысяч га повреждены почки - в той или иной степени: в пределах 4,8 тысяч - плодовые, 7,9 тысяч - виноград. Персик, абрикос, черешня, слива на северо-востоке, северо-западе, центре пострадали от 60 до 90%. Яблони местами до 60%, виноград - от 75 до 90%", - сообщил КРАВЕЦ журналистам в Симферополе.

Крым в прошлом году собрал более 86 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. "Планировали на этот год при тех нормальных условиях, которые были, более 110 тысяч тонн, но теперь, дай Бог, чтобы собрали в пределах 83 тысяч тонн", - сказал министр.

Регион в 2011-м "выдал на-гора" 99 тысяч тонн винограда. "В этом году планировали в пределах 100, но, думаю, соберем не многим больше 68 тысяч тонн", - отметил КРАВЕЦ.