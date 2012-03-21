Котенок переполошил многоэтажку в Севастополе (фото)

Севастопольские спасатели продолбили в ванной дыру, чтобы достать из вентиляционной шахты котенка. Любопытный котенок по кличке Сема пролетел с шестого этажа на первый и застрял в стене, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Нестандартный случай произошел в доме по проспекту Октябрьской Революции.

«На шестом этаже в квартире, где живет Сема, хозяева затеяли ремонт. Котенок залез в открытый вентиляционный канал и пролетел пять этажей вниз, застряв в стене ванной комнаты», - сообщили в МЧС.

Самостоятельно вытащить питомца хозяин не смог и вызвал МЧС. Операция по спасению Семы заняла 20 минут. Кот отделался легким испугом.

Фото МЧС