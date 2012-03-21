Котенок переполошил многоэтажку в Севастополе (фото)
16:52, 21 марта 2012Крым
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Теперь ремонт не только у хозяев
Севастопольские спасатели продолбили в ванной дыру, чтобы достать из вентиляционной шахты котенка. Любопытный котенок по кличке Сема пролетел с шестого этажа на первый и застрял в стене, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.
Нестандартный случай произошел в доме по проспекту Октябрьской Революции.
«На шестом этаже в квартире, где живет Сема, хозяева затеяли ремонт. Котенок залез в открытый вентиляционный канал и пролетел пять этажей вниз, застряв в стене ванной комнаты», - сообщили в МЧС.
Самостоятельно вытащить питомца хозяин не смог и вызвал МЧС. Операция по спасению Семы заняла 20 минут. Кот отделался легким испугом.
Фото МЧС
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