Частнику незаконно отдали землю у моря в Крыму
16:31, 21 марта 2012Крым
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Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной передачи сельсоветом Штормового (Сакский район) 0,1 га земли частному лицу в приморском регионе Крыма. Участок стоит 300 тысяч гривен, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.
"10 соток выделено под застройку с нарушением закона, поскольку являются землями рекреации и не могут предоставляться для других целей. В результате халатности должностных лиц сельского совета из земель общины незаконно изъяли участок стоимостью почти 300 тысяч", - говорится в пресс-релизе.
Другие подробности прокуратура не сообщила.
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