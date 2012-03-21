Частнику незаконно отдали землю у моря в Крыму

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной передачи сельсоветом Штормового (Сакский район) 0,1 га земли частному лицу в приморском регионе Крыма. Участок стоит 300 тысяч гривен, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

"10 соток выделено под застройку с нарушением закона, поскольку являются землями рекреации и не могут предоставляться для других целей. В результате халатности должностных лиц сельского совета из земель общины незаконно изъяли участок стоимостью почти 300 тысяч", - говорится в пресс-релизе.

Другие подробности прокуратура не сообщила.