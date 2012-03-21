Два новых парома выйдут в апреле в бухту Севастополя
15:23, 21 марта 2012Крым
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Цена проезда старая
Два новых парома будут курсировать в Севастопольской бухте по линии "Артбухта-Северная". Их запуск запланирован на конец апреля, сообщила пресс-служба Севастопольской государственной администрации.
Цена на проезд останется на прежнем уровне - 2 гривны 50 копеек.
"Один паром сможет вместить 30 автомобилей и более 150 человек", - отметили в пресс-службе.
Износ севастопольских катеров составляет 85 процентов. В год они перевозят около шести миллионов пассажиров.
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