Два новых парома выйдут в апреле в бухту Севастополя

Два новых парома будут курсировать в Севастопольской бухте по линии "Артбухта-Северная". Их запуск запланирован на конец апреля, сообщила пресс-служба Севастопольской государственной администрации.

Цена на проезд останется на прежнем уровне - 2 гривны 50 копеек.

"Один паром сможет вместить 30 автомобилей и более 150 человек", - отметили в пресс-службе.

Износ севастопольских катеров составляет 85 процентов. В год они перевозят около шести миллионов пассажиров.