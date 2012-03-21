Отопительный сезон в Симферополе продлят

Отопительный сезон в Симферополе могут продлить.

«24 марта - последний день отопительного сезона. С четверга снова похолодание. Должен быть документ о продлении сезона», - сказала начальник производственно-технического отдела предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» Ольга Травина в среду на оперативно-хозяйственном совещании в Симферополе.

Мэр города Виктор Агеев пообещал, что распоряжение будет подготовлено.

«Жители города не должны мерзнуть», - заявил Агеев.

По материалам КИА