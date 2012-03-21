Отопительный сезон в Симферополе продлят
15:09, 21 марта 2012Крым
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Идет волна похолодания
Отопительный сезон в Симферополе могут продлить.
«24 марта - последний день отопительного сезона. С четверга снова похолодание. Должен быть документ о продлении сезона», - сказала начальник производственно-технического отдела предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» Ольга Травина в среду на оперативно-хозяйственном совещании в Симферополе.
Мэр города Виктор Агеев пообещал, что распоряжение будет подготовлено.
«Жители города не должны мерзнуть», - заявил Агеев.
По материалам КИА
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