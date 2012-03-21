Морпехи открыли огонь в Крыму (фото)

Морские пехотинцы проводят полевые занятия по огневой подготовке на базе Черноморского тренировочного центра в Крыму. В среду на полигон вышла десантно-штурмовая рота, сообщил региональный медиа-центр Министерства обороны Украины.

«В пять часов личный состав подняли по тревоге. Подразделения выдвинулись в район сосредоточения. На огневом рубеже морпехи выполнили боевые стрельбы», - говорится в пресс-релизе.

Стрельбами заканчивается подготовка, которая велась два месяца. Военнослужащие учились водить бронетранспортеры, стреляли.

«Около трети личного состава, который стреляет, призванные осенью 2011 года молодые матросы показали хорошие результаты», - отметили в министерстве.





Фото Минобороны