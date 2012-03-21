Пастух наткнулся на бомбу в Крыму

Бойцы специального морского отряда уничтожили фугасную авиационную бомбу весом в 100 килограммов и почти 270 боеприпасов времен Второй мировой войны. Операция проходила во вторник в Ленинском районе Крыма, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.

Авиабомбу нашел крымчанин, который пас скот на склоне холма неподалеку от поселка Багерово. Мужчина вызвал спасателей МЧС.

"Хвост" бомбы лежал на поверхности земли, а ее детонатор был поврежден. Взрывоопасный решили уничтожить на месте - везти его на полигон было опасно.

Разлет осколков бомбы мог составить один километр. "Чтобы минимизировать последствия взрыва, бойцы сделали специальное углубление в земле. Разлет осколков уменьшился до 400 метров", - говорится в пресс-релизе.

Всего с начала года сотрудники морского отряда уничтожили около двух тысяч боеприпасов.