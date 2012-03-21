Могилы мусульман в Крыму разгромили ... случайно (фото)

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в повреждении надгробий на могилах мусульман на кладбище в Симферопольском районе Крыма. Он заявил, что сделал это случайно, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Мусульмане нашли поврежденные могилы в селе Мирное во вторник утром. На одной - разрушено надгробие, по двум (в том числе - одной свежей) прокатились на машинах, еще одну, похоже, били ногами. Сотрудники милиции сделали слепки со следов от авто и возбудили уголовное дело по статье "надругательство над могилой".

Подозреваемого задержали 20 марта. 33-летний житель села Мирное заявил, что повредил памятники неумышленно. "Он поехал на кладбище навестить могилу родственника. При въезде на территорию, где отсутствовало асфальтовое покрытие, автомобиль занесло в сторону, в результате были повреждены несколько надгробий, - сообщили в пресс-службе. - После этого машина забуксовала, ее занесло, произошло столкновение с надгробной плитой, которая раскололась. Чтобы вытащить машину мужчина попросил о помощи водителя, проезжающего мимо джипа".

Следствие продолжается.