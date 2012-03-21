На Южный полюс отправилась 17-я украинская экспедиция

Участники 17-й украинской антарктической экспедиции отправились из Киева к Южному полюсу, сообщает газета «День» (№ 49 от 21 марта).

В этом году количество членов экспедиции вместо традиционных 13-14 человек сократилось до 11-ти. Ими руководит 60-летний Николай СТАРИНЕЦ.

Национальный антарктический научный центр недавно приступил к реализации Государственной программы антарктических исследований 2011-2020 гг. Задача украинских ученых - наблюдать за изменениями климата планеты. Они также разрабатывают систему прогнозирования землетрясений, занимаются поиском полезных ископаемых, изучают животный мир, занимаются дайвингом и альпинизмом.

Станция «Академик Вернадский», которую Украина получила от Британии в 1996 году, имеет высокий научно-технический уровень. С тех пор здесь побывали 137 полярников. В прошлом году был запущен новый уникальный топливный бак, сваренный непосредственно на станции. Также здесь появилась православная часовня, освященная архиепископом Львовским и Галицким АВГУСТИНОМ.