Цены в Севастополе растут, так как на ЧФ России высокая зарплата

Председатель Севастопольской государственной администрации Владимир ЯЦУБА объясняет рост цен в городе присутствием российских военнослужащих с окладами, в несколько раз превышающими среднюю зарплату севастопольцев, а также притоком отдыхающих в летний период, сообщила пресс-служба администрации.

Еженедельник «Комментарии» подвел итоги работы губернаторов Украины за 2011 год. Оценка производилась путем интегрирования 21 показателя. Среди них: динамика производства, торговли, строительства, объемы жилья, введенного в эксплуатацию, финансовая деятельность, инфляция, безработица, уровень заработной платы и другие макроэкономические показатели. По сравнению с итогами предыдущего рейтинга («К:» №46 (289) от 2 декабря 2011 года) ЯЦУБА поднялся с 16-го на 11-е место.

«Пишут, что в городе у ЯЦУБЫ зарплаты не успевают за ценами. Оценки одинаковые, что в Кабинете министров, что у журналистов. Правда, забывают, что значительная часть жителей Севастополя - российские военнослужащие, которые в последнее время получили серьезную прибавку в виде жалования», - сказал он.

ЯЦУБА добавил, что это значительно отражается на покупательской способности жителей города, однако нигде при подсчетах данный факт не учитывается.

Выход в сложившейся ситуации в Севастопольской администраии видят в дальнейшем наращивании «производства своих товаров и услуг», а также последовательном повышении доходов местных жителей.

Несколько недель назад начальник управления промышленности, агропромышленного комплекса и инфраструктуры администрации Олег КУЖМАН также отмечал, что «гиперзавышенные цены на центральном рынке Севастополя рассчитаны на людей с повышенным уровнем зарплаты, включая жен высокооплачиваемых моряков российского Черноморского флота».

Как сообщалось,