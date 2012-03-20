В музее Крыма появились книги про Африку. Конфискат ХІХ века

Центральный музей Тавриды получил от крымского управления СБУ книги, географические карты, предметы быта и одежды конца ХІХ - начала ХХ века. Их конфисковали у жителя Симферополя при попытке вывоза в Южно-Африканскую Республику.

Книги на английском языке, рассказывающие об истории Африки, военных конфликтах и исторических личностях, датируются 1840-1905 годами.

Кроме того, в музей передали вещи немецких колоний ранее расположенных в Крыму - керамический сосуд, орнаментную ткань, печной изразец и старинный сундук.

Конфискованная коллекция оценивается в несколько миллионов гривен.

«У нас не было экспонатуры связанной со столь отдалёнными уголками планеты, мы их изучим и найдем какие-то точки пересечения, которые позволят представить их в Крыму», - отметил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.