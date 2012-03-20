Экс-спикер получил 2 года условно

Суд Коммунарского района Запорожье вынес приговор экс-спикеру Верховной рады Крыма Анатолию ГРИЦЕНКО, приговорив его к лишению свободы сроком на два года с испытательным сроком на 2 года. ГРИЦЕНКО освобожден из-под стражи в зале суда.

Такое решение было принято судом с учетом смягчающих обстоятельств: наличие на иждивении ГРИЦЕНКО несовершеннолетнего ребенка, а также жены и матери, нуждающихся в лечении.

Кроме того, суд в ходе судебного заседания переквалифицировал один из эпизодов, по которым ГРИЦЕНКО предъявлялось обвинение (незаконное прекращение права собственности военным совхозом на земли на территории Крыма со ст. 365 на более легкую ст. 367 - халатность).

Депутат крымского парламента ГРИЦЕНКО (фракция Партии регионов) был задержан в январе 2011 года. Его обвиняли в противоправном прекращении права пользования военному совхозу «Азовский» участком площадью 4,8 тыс. гектара, в превышении власти при выделении земель коммерческому предприятию и в нарушении порядка выплаты материальной помощи. Прокуратура оценивала ущерб в 25 миллионов гривен.