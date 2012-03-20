Могилев зовет инвесторов в Крым

Крым является одним из наиболее динамично развивающихся регионов Украины и перспективной площадкой для инвесторов из стран СНГ, заявил председатель Совета министров автономии Анатолий МОГИЛЕВ на международном экономическом форуме стран-участниц Содружества, который проходит в столице России Москве, сообщила пресс-служба Совмина.

МОГИЛЕВ презентовал инвестиционные возможности Крыма. Среди приоритетных направлений он назвал модернизацию санаторно-курортного и аграрного комплексов, развитие инновационной промышленности. Также ключевыми направлениями являются развитие транспортной инфраструктуры и альтернативных источников энергии. «Приглашаю бизнес, представителей международного экономического форума принять участие в реализации всех этих проектов и в развитии Крыма в целом как приоритетной территории Украины», - сказал он.

МОГИЛЕВ отметил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ определил, что Крым является территорией приоритетного развития. «В настоящее время прорабатываются документы, которые позволят значительно улучшить инвестиционный климат в Крыму», - сказал глава Совмина.

В частности, приняты законы о земельных отношениях, «О Совете министров АРК», в первом чтении одобрен законопроект, регламентирующий особенности ведения инвестиционной деятельности на территории автономии. Также подготовлены изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие предоставление налоговых льгот инвесторам, работающим в Крыму.

20 марта в Москве открылся международный экономический форум государств-участников СНГ. Он организован Исполнительным комитетом СНГ и Деловым центром экономического развития Содружества. Среди делегатов форума - представители органов власти государств-участников Содружества, представители национальных и международных торгово-промышленных палат, бизнесмены, аналитики, эксперты.

МОГИЛЕВ обсудил также с представителями России, Казахстана и других стран СНГ возможности привлечения инвестиций в экономику региона. «Есть достаточно интересные предложения от участников переговоров относительно нашего взаимодействия», - сообщил он.

В работе по привлечению инвестиций в экономику Крыма будет задействовано Представительство АРК в Москве.