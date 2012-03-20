Ж/д билеты на лето Крым можно купить уже сейчас
17:15, 20 марта 2012Крым
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Поезд фирменный
Билеты на поезд №12 "Симферополь-Киев-Симферополь" отныне можно приобрести за 90 суток, сообщает пресс-служба рекскома Крыма по транспорту и связи.
Такое решение приняла крымская дирекция Приднепровской железной дороги. Цель - привлечь дополнительный пассажиропоток.
Кроме того, дирекция планирует усовершенствовать процесс продажи билетов через Интернет.
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