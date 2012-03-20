Парни с обрезами заснули на остановке в центре Симферополя

Двое юношей заснули на остановке в центре Симферополя с обрезами охотничьих ружей. В милицию их "сдал" мужчина, который ждал на проспекте Кирова маршрутку.

"К моменту приезда правоохранителей ребята проснулись и успели немного прийти в себя. Молодые люди вели себя спокойно и рассказали, что они с еще одним приятелем приехали в Симферополь из Белогорского района погулять. Накануне вечером выпивали, спиртное сморило, и они заснули на остановке. Третий приятель почему-то бросил друзей в центре города и уехал", - сказано в пресс-релизе крымской милиции.

Сумка от противогаза, из которой торчали два обреза, по словам юношей, принадлежит именно ему.

Парней 21 и 23 лет доставили в милицию. Их знакомого - 22-летнего юношу - задержали в тот же день в Белогорском районе. Правоохранители выясняют, зачем и где подозреваемые приобрели обрезы.

По факту незаконного обращения с оружием возбуждено уголовное дело. Санкция статьи - от двух до пяти лет тюрьмы.