Тонну осетровых рыб и 5 кг черной икры изъяли в Крыму

Группа браконьеров задержана в Черноморском районе Крыма, на складах организованного ими предприятия выявлено более тонны рыб осетровых пород и 4,5 килограмма черной икры, сообщает пресс-служба крымской милиции.

По предварительным оценкам ущерб, нанесенный преступными действиями задержанных, составляет 1 млн 920 тыс гривен.

«Браконьеры организовали незаконную деятельность с целью осуществления вылова рыбы ценных осетровых пород для дальнейшей ее реализации по объектам ресторанного хозяйства», - сообщает пресс-служба.

Предположительно, таким видом преступной деятельности трое задержанных жителей Черноморского района занимались с января 2012 года.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело.