Тонну осетровых рыб и 5 кг черной икры изъяли в Крыму

16:58, 20 марта 2012
Крым
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Браконьеры из Черноморского

Группа браконьеров задержана в Черноморском районе Крыма, на складах организованного ими предприятия выявлено более тонны рыб осетровых пород и 4,5 килограмма черной икры, сообщает пресс-служба крымской милиции.

По предварительным оценкам ущерб, нанесенный преступными действиями задержанных, составляет 1 млн 920 тыс гривен.

«Браконьеры организовали незаконную деятельность с целью осуществления вылова рыбы ценных осетровых пород для дальнейшей ее реализации по объектам ресторанного хозяйства», - сообщает пресс-служба.

Предположительно, таким видом преступной деятельности трое задержанных жителей Черноморского района занимались с января 2012 года.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело.

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