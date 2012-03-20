На мусульманском кладбище в Крыму устроили гонки (фото)

Четыре могилы повреждены на мусульманском кладбище в селе Мирное под Симферополем. Вандалы, видимо, устроили гонки, передает корреспондент УНИАН.

На одной могиле разрушено надгробие, по двум (в том числе - одной свежей) прокатились на машинах, еще одну, похоже, били ногами. Повреждены захоронения 2000, 2001, 2006 и 2012 годов.

Сотрудники милиции делают слепки со следов от авто.

Разрушенные захоронения нашли во вторник утром люди, пришедшие на кладбище, чтобы вырыть новые могилы. Не факт, что инцидент произошел нынешней ночью, поскольку кладбище посещают не каждый день.

Духовное управление мусульман Крыма возмущено произошедшим. «В нормальном состоянии такое не совершат. Возможно, "гонщики" были пьяными», - говорит пресс-секретарь ДУМК Айдер АДЖИМАМБЕТОВ.

Правоохранители пока воздерживаются от комментариев.