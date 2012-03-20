Единственная подлодка Украины учится не тонуть

Подводная лодка “Запоріжжя” готовится к ходовым испытаниям. Утром 20 марта корабль впервые за последние несколько лет вышел за пределы 13-го судоремонтного завода Черноморского флота России. Теперь экипаж выполняет в Севастопольской бухте учебные задачи по отработке повседневной организации корабля при стоянке на якоре, сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Украины.

Через несколько дней “Запоріжжя” вернется к заводской стенке, где продолжит подготовку к ходовым испытаниям.

Ранее состоялись швартовые испытания корабля.

Кроме того, согласно плану подготовки, с экипажем “Запоріжжя” проводятся учения и тренировки.

Подлодка “Запоріжжя” (до 21 октября 1997 года она имела название Б-435) была построена и спущена на воду 29 мая 1970 года в Ленинграде. Лодка входила в состав Северного флота, с 1990 г. - в состав Черноморского флота. В состав ВМС Украины вошла в 1997 году. В том же году, 1 августа, на ней был поднят флаг украинских ВМС.

За 2001-2011 годы “Запоріжжя” было капитально отремонтировано.

Ходовые испытания планируется провести до 31 мая.