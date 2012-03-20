В Крыму разгромили мусульманское кладбище
12:25, 20 марта 2012Крым
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По могилам проехались на машине
Несколько разбитых надгробий обнаружили мусульмане на кладбище в Симферопольском районе Крыма. Вандалы разгромили памятники и проехали на автомобиле по свежим могилам, сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Духовного управления мусульман Крыма Айдер АДЖИМАМБЕТОВ.
«В Мирном сегодня утром обнаружили несколько разрушенных надмогильных камней, машиной проехались по новым могилам. Пока количество не знаем. Мы выезжаем на место происшествия», - сказал он по телефону.
Милиция пока воздерживается от комментариев.
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