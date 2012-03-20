Кабмин передал Совмину Крыма большой список госсобственности

Среди них - совхоз "имени Гриценко"

Кабинет министров Украины передал в сферу управления Совета министров Крыма ряд военных совхозов и госпредприятий. Так, переданы целостные имущественные комплексы военных совхозов "Азовский"(пгт Багерово Ленинского района), "Евпаторийский" (Евпатория) и "Гурзуфский" (пгт Зуя Белогорского р-на). В списке госпредприятий, в частности, указаны "Агропромышленная фирма "Прибрежная" (с.Медведево Черноморского р-на), "Государственное сельскохозяйственное предприятие "Солнечное" (с.Скворцово Симферопольского района), "Агропромкомбинат "Виноградный" (с.Кольчугино Симферопольского р-на), совхоз-завод имени 1 Мая (пгт Первомайское Первомайского р-на), пишет "Украинская правда".

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