В озере в Крыму нашли тело еще одного рыбака

Тело еще одного рыбака, который вместе с товарищем пропал в конце января, нашли на озере Сасык-Сиваш в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.



Двое мужчин пропали возле села Гаршина Сакского района. Они вышли на рыбалку на пластиковой лодке с мотором в условиях штормового предупреждения и не вернулись.



Мужчины проживали в селе Охотниково.



Тело найдено местными рыбаками вечером 19 марта, накануне утром было найдено тело первого пропавшего мужчины.

