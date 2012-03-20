В озере в Крыму нашли тело еще одного рыбака
09:48, 20 марта 2012Крым
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Пропал еще в январе
Тело еще одного рыбака, который вместе с товарищем пропал в конце января, нашли на озере Сасык-Сиваш в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Двое мужчин пропали возле села Гаршина Сакского района. Они вышли на рыбалку на пластиковой лодке с мотором в условиях штормового предупреждения и не вернулись.
Мужчины проживали в селе Охотниково.
Тело найдено местными рыбаками вечером 19 марта, накануне утром было найдено тело первого пропавшего мужчины.
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