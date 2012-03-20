Экс-спикеру Крыма объявят приговор

Приговор бывшему председателю Верховного совета Крыма Анатолию ГРИЦЕНКО, который обвиняется в превышении власти и злоупотреблении ею на должности руководителя Ленинской райгосадминистрации (2001-2005 годы), будет объявлен во вторник в Хортицком районном суде Запорожья, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Депутат крымского парламента ГРИЦЕНКО (фракция Партии регионов) был задержан в январе 2011 года. Он обвиняют в противоправном прекращении права пользования военному совхозу «Азовский» участком площадью 4,8 тыс. гектара, в превышении власти при выделении земель коммерческому предприятию и в нарушении порядка выплаты материальной помощи. Прокуратура оценивает ущерб в 25 миллионов гривен.

Политик занимал должность спикера Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах.

Фото УНИАН