Два крымских порта победили в морском рейтинге Украины

Керченский и Евпаторийский морские торговые порты вошли в число призеров морского рейтинга Украины по итогам 2011 года, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Так, Керченский порт победил в номинации «Золотая тонна», показав наивысший грузооборот за всю историю предприятия. В 2011 году он переработал 6,3 млн тонн грузов, это почти на 1,4 млн. тонн больше рекордного объема грузопереработки, достигнутого в 2007 году.

Также порт занял третье место в номинации «Абсолютный рост» - за достижение наивысшего годового прироста объемов грузооборота («плюс» 1,4 млн. тонн).

Кроме того, Керченский порт занял первое по темпам роста грузооборота. Второе место в этой номинации завоевал Евпаторийский порт.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 23 марта.

Нацрейтинг учредили в 2008 году. Он проводится в номинациях: «Золотая тонна», «Золотой контейнер», «Морской агент», «Обновление флота», «Поставщик перегрузочной техники» и т.п.

В этом году рейтинг составляли 75 экспертов водного транспорта Украины.