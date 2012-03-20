Куклы устроят "бумажный" фестиваль в Крыму

Крымский академический театр кукол (Симферополь) в мае планирует провести мини-фестиваль «Бумажный театр кукол», сообщила пресс-служба Министерства культуры республики.

В частности, будет работать творческая лаборатория для художников и режиссеров Украины под руководством Ирины УВАРОВОЙ, искусствоведа и театрального художника из столицы России Москвы.

Также жителям полуострова покажут спектакль «Башня» руководителя театра «Огня и бумаги» Грегора ВЖЕСИНСКОГО из польского города Лодзь.

«Крымчан ждут интересные встречи», - пообещали в профильном ведомстве.