Куклы устроят "бумажный" фестиваль в Крыму
00:01, 20 марта 2012Крым
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Обещают море впечатлений
Крымский академический театр кукол (Симферополь) в мае планирует провести мини-фестиваль «Бумажный театр кукол», сообщила пресс-служба Министерства культуры республики.
В частности, будет работать творческая лаборатория для художников и режиссеров Украины под руководством Ирины УВАРОВОЙ, искусствоведа и театрального художника из столицы России Москвы.
Также жителям полуострова покажут спектакль «Башня» руководителя театра «Огня и бумаги» Грегора ВЖЕСИНСКОГО из польского города Лодзь.
«Крымчан ждут интересные встречи», - пообещали в профильном ведомстве.
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