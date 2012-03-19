Руководитель санатория "заработал" $1 миллион на продуктах и ремонте

Руководитель санатория в Евпатории провернул аферу с продуктами и ремонтом здравницы, "заработав" 8,5 миллионов гривен, сообщила пресс-служба крымской налоговой.

Налоговая возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК по факту завладения деньгами в особо крупных размерах.

"Санаторий в 2008-2011 годах заключил договоры на 11 миллионов гривен с тремя фирмами на поставку продуктов, ремонт теплотрассы и подготовку своих объектов к курортному сезону. Деньги перечислили на счета предприятий. Стоимость невыполненных работ и услуг составляет 8,5 миллионов гривен", - говорится в пресс-релизе.

Название здравницы и фамилию ее директора налоговая не сообщила.