Руководитель санатория "заработал" $1 миллион на продуктах и ремонте
17:19, 19 марта 2012Крым
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Дело было в Евпатории
Руководитель санатория в Евпатории провернул аферу с продуктами и ремонтом здравницы, "заработав" 8,5 миллионов гривен, сообщила пресс-служба крымской налоговой.
Налоговая возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК по факту завладения деньгами в особо крупных размерах.
"Санаторий в 2008-2011 годах заключил договоры на 11 миллионов гривен с тремя фирмами на поставку продуктов, ремонт теплотрассы и подготовку своих объектов к курортному сезону. Деньги перечислили на счета предприятий. Стоимость невыполненных работ и услуг составляет 8,5 миллионов гривен", - говорится в пресс-релизе.
Название здравницы и фамилию ее директора налоговая не сообщила.
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