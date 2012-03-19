Самоубийца выжил, упав с 5 этажа (фото)
16:59, 19 марта 2012Крым
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История из Севастополя
Житель Севастополя остался жив, выкинувшись с балкона пятого этажа, сообщила пресс-служба управления МЧС города.
36-летний мужчина отдыхал с товарищами.
«Через некоторое время стал жаловаться, что он - сирота и никому не нужен, стал хвататься за ножницы, потом за кухонный нож, но друзья отобрали их и попытались его успокоить, - сообщили в пресс-службе. - Тогда мужчина выбежал на балкон и повис на кондиционере».
Девушка попыталась схватить любимого за руки, но он сорвался и упал.
Горе-самоубийцу сняли с козырька спасатели МЧС.
Севастопольца передали медикам.
Фото МЧС
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