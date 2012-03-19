Самоубийца выжил, упав с 5 этажа (фото)

16:59, 19 марта 2012
Крым
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История из Севастополя

Житель Севастополя  остался жив, выкинувшись с балкона пятого этажа, сообщила пресс-служба управления МЧС города.

36-летний мужчина отдыхал с товарищами.

«Через некоторое время стал жаловаться, что он - сирота и никому не нужен, стал хвататься за ножницы, потом за кухонный нож, но друзья отобрали их и попытались его успокоить, - сообщили в пресс-службе. - Тогда мужчина выбежал на балкон и повис на кондиционере».

Девушка попыталась схватить любимого за руки, но он сорвался и упал.

Горе-самоубийцу сняли с козырька спасатели МЧС.

Севастопольца передали медикам. 

Фото МЧС

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