Самоубийца выжил, упав с 5 этажа (фото)

Житель Севастополя остался жив, выкинувшись с балкона пятого этажа, сообщила пресс-служба управления МЧС города.

36-летний мужчина отдыхал с товарищами.

«Через некоторое время стал жаловаться, что он - сирота и никому не нужен, стал хвататься за ножницы, потом за кухонный нож, но друзья отобрали их и попытались его успокоить, - сообщили в пресс-службе. - Тогда мужчина выбежал на балкон и повис на кондиционере».

Девушка попыталась схватить любимого за руки, но он сорвался и упал.

Горе-самоубийцу сняли с козырька спасатели МЧС.

Севастопольца передали медикам.

Фото МЧС