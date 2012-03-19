Мясо подорожает на треть

Повышение цен на мясо на 30% к пасхальным и майским праздникам прогнозирует исполнительный директор ассоциации ”Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ) Елизавета СВЯТКИВСКАЯ.

”Сезонное подорожание будет с середины апреля в соответствии с пасхальными и майским праздниками. Пасхальное подорожание у нас ежегодно в среднем до 30%, есть и 50% на киевских рынках на 1-2 дня. Но если брать глобально, это (подорожание составляет) три-четыре дня-неделя, порядка 30% к первому кварталу", - сообщила СВЯТКИВСКАЯ журналистам.

Она отметила, что повышение цен состоится, в первую очередь, на свинину и мясо птицы. Говядина, по словам эксперта, скорее всего, подорожает после того, как начнется выпас скота, и будет держаться примерно на одном уровне.

После того, как цена одномоментно вырастет к пасхальным и майским праздникам, она немного снизится, но ее уровень останется высоким - она не вернется к текущему уровню цен.

По мнению эксперта, среднегодовая цена на свинину вырастет примерно на 15-20%, на птицу - максимум на 10%, на говядину - 5%. При этом коррекция цен произойдет в сентябре, когда появятся корма из зерна нового урожая. "До сентября мясо дешеветь не должно", - отметила исполнительный директор УКАБ.