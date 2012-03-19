Вузу вернули три гектара на ЮБК

16:08, 19 марта 2012
Крым
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Прокуратура выиграла суд

Три гектара земли в Форосе вернули южному филиалу Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологичний университет», сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. 

Окружной административный суд Крыма признал недействительным решение Фороской поселкового совета о распоряжении этим земучастком, удовлетворив таким образом иск прокуратуры Ялты. 

«Суд подтвердил, что у органа местного самоуправления нет полномочий распоряжаться особо ценными сельскохозяйственными землями государственного учебного заведения», - сообщила пресс-служба.

Кроме того, на рассмотрении суда находится иск прокуратуры об отмене решения о выделении фирме семи гектаров земли университета. 

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