Вузу вернули три гектара на ЮБК

Три гектара земли в Форосе вернули южному филиалу Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологичний университет», сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Окружной административный суд Крыма признал недействительным решение Фороской поселкового совета о распоряжении этим земучастком, удовлетворив таким образом иск прокуратуры Ялты.

«Суд подтвердил, что у органа местного самоуправления нет полномочий распоряжаться особо ценными сельскохозяйственными землями государственного учебного заведения», - сообщила пресс-служба.

Кроме того, на рассмотрении суда находится иск прокуратуры об отмене решения о выделении фирме семи гектаров земли университета.