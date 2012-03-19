Пьяного водителя с ружьем, псом и попугаем задержали в Крыму (видео)

Пьяного водителя с ружьем, попугаем и собакой задержали в Крыму. Машину, которая выписывала зигзаги, сотрудники ГАИ остановили вечером в воскресенье, 18 марта, при въезде в Симферополь, сообщила пресс-служба крымского управления Госавтоинспекции.

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"Когда ВАЗ-2106 остановили, причина виражей стала понятна. Состояние водителя не соответствовало тому, которое позволяет управлять транспортным средством. В салоне автомобиля находились собака, попугай, а на заднем сидении лежало ружье с оптическим прицелом", - говорится в пресс-релизе.

Водитель от медицинского освидетельствования отказался.

Пообщавшись с мужчиной, инспекторы выяснили, что он ехал из Севастополя в Белогорск, а баул вещей, животные и ружье - это имущество, которое он забрал с собой, поругавшись с женой.