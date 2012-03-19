Евпатория составляет карту писсуаров
15:24, 19 марта 2012Крым
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Схема пи-пи: 38 + 4
Новая схема дислокации общественных туалетов составлена в курортной Евпатории, сообщает пресс-служба городского совета.
Управление городского хозяйства определило 38 мест под размещение биотуалетов, а также четыре - для дислокации сборно-разборных сооружений - общественных туалетов.
«Последние планируется установить на проспекте Победы, 27, пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя, улице Горького, набережной имени Терешковой», - сообщила пресс-служба.
Схему одобрили на заседании исполкома и вынесут на сессию горсовета.
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