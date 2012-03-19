Евпатория составляет карту писсуаров

Новая схема дислокации общественных туалетов составлена в курортной Евпатории, сообщает пресс-служба городского совета.

Управление городского хозяйства определило 38 мест под размещение биотуалетов, а также четыре - для дислокации сборно-разборных сооружений - общественных туалетов.

«Последние планируется установить на проспекте Победы, 27, пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя, улице Горького, набережной имени Терешковой», - сообщила пресс-служба.

Схему одобрили на заседании исполкома и вынесут на сессию горсовета.