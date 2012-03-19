Начальник военкомата и его мать попались на взятке в Крыму

Военная прокуратура ВМС Украины возбудила уголовное дело в отношении работника комиссариата в Крыму, который вымогал взятки, сообщила пресс-служба ведомства.

В разоблачении взяточника также принимали участие сотрудники Управления военной контрразведки Службы безопасности Украины в Крыму.

Начальник районного военного комиссариата в ноябре 2011 года требовал от гражданина 500 долларов за выдачу военного билета, не составление в отношении него протокола об административном правонарушении и не направлении материалов в правоохранительные органы.

В марте за предоставление аналогичной «услуги» он вымогал у другого гражданина 400 долларов, о чем тот сообщил сотрудникам СБУ.

Во время передачи документов и получения взятки для работника комиссариата была задержана его мать, на следующий день - сам взяточник. На военного и его мать завели уголовные дела.