В Крыму меньше строят
14:27, 19 марта 2012Крым
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По деньгам - выходит так
Строительные предприятия и организации Крыма в январе-феврале 2012 года выполнили строительных работ на 144,5 млн. грн. - на 43,5% меньше, чем за аналогичный период 2011 года, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма
На снижение объемов строительства повлияла деятельность предприятий, которые сооружают зданий и конструкции. Их удельный вес в общем объеме - 80%.
Так, предприятия, осуществляющие строительство зданий, снизили объемы на 22%; магистральных трубопроводов, линий связи и энергоснабжения - на 46%; дорог, аэродромов и спортивных сооружений - на 74%.
В то же время на 21% увеличились объемы работ по установке инженерного оборудования.
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