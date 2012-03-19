В Крыму меньше строят

Строительные предприятия и организации Крыма в январе-феврале 2012 года выполнили строительных работ на 144,5 млн. грн. - на 43,5% меньше, чем за аналогичный период 2011 года, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма

На снижение объемов строительства повлияла деятельность предприятий, которые сооружают зданий и конструкции. Их удельный вес в общем объеме - 80%.

Так, предприятия, осуществляющие строительство зданий, снизили объемы на 22%; магистральных трубопроводов, линий связи и энергоснабжения - на 46%; дорог, аэродромов и спортивных сооружений - на 74%.

В то же время на 21% увеличились объемы работ по установке инженерного оборудования.